Erntebittgottesdienst in Eltingen Mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft

Im Mittelpunkt aber stehen die Fürbitten von Landwirten, Hobbygärtnern und Wengertern für eine gute Ernte vor dem Hintergrund eines ganz aktuellen Themas: dem Umgang mit Lebensmitteln. Die Landwirte und OGWV-Mitglieder erinnern in einem Sprech-Chor an die Bedeutung regionaler Landwirtschaft, die erst in Corona-Zeiten wieder als systemrelevant erkannt werde. Die Wertschätzung der Lebensmittel sei bei vielen verloren gegangen, immer sei alles verfügbar zu niedrigem Preis. Deutschland lebe im Überfluss, die Regale seien voll und so würden jedes Jahr mehr als zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Fremden Märkten werde oft mehr Vertrauen geschenkt als der heimischen Landwirtschaft. Die Kritik an diesem System verbinden die Landwirte und OGWV-Mitglieder mit der Bitte, diese Verhaltensmuster zu verlassen und nur zu kaufen, was auch gebraucht werde und was auch verbraucht werden könne. Und das möglichst regional.

In seiner Predigt greift auch Pfarrer Müller das Thema auf. Die aktuelle Krise mit all den Verunsicherungen der Menschen am Beispiel Hamsterkäufe zeige, dass viele nicht mehr einschätzen könnten, was Landwirtsfamilien für die Versorgung der Menschen leisten. Denn angesichts von schwierigen Wetterbedingungen, gestörten Lieferketten, mangelnden Arbeitskräften und dem Thema Pflanzen- und Tiergesundheit seien eine sichere Ernte und ausreichend Lebensmittel nicht selbstverständlich. „Hoffnungsfroh“, sagt Pfarrer Müller, „stimmt die Tatsache, dass Direktvermarkter einen Nachfrageboom erleben.“ Müller verbindet dies mit der Hoffnung, „dass die aktuelle Krise nachhaltig die gesellschaftliche Wahrnehmung von Landwirtschaft bewegt und verändert“.

Viele setzen auf heimische Produkte

„Gerade in diesen Zeiten setzen viele verstärkt auf den eigenen Garten und kaufen wieder mehr heimische Produkte“, beobachtet auch der Albert Kaspari, der Vorsitzende des Obst-, Garten- und Weinbauvereins. „Viele Anfragen gerade von Familien nach freien Gärten haben mich in den letzten Wochen erreicht.“ Nicht alle können und wollen natürlich Eigenversorger sein. „Aber ein wenig mehr Aufmerksamkeit für unsere regionalen Produkte unterstützt die heimischen Landwirte und Händler und trägt zum Klimaschutz bei“, ergänzt Kaspari.