Ernst Konarek Auch mit 75 denkt er noch nicht ans Aufhören

Theater, Fernsehen, Radio – Konarek mischt mit

Ernst Konarek hat seine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien absolviert. Danach folgten Engagements an etlichen deutschen Bühnen wie dem Staatstheater Braunschweig, am Schauspielhaus Bochum, dem Schauspiel Frankfurt und natürlich dem Stuttgarter Staatstheater, wo er von 1988 bis 2010 zum festen Stamm gehörte. Auch vom Fernsehschirm kennt man ihn, er spielte im „Tatort“, bei „Kottan ermittelt“, „Kommissar Rex“ und etlichen anderen Filmen. Auch im Hörfunk ist er zuhause, hat für den SWR Konzepte entwickelt, Sendungen gemacht und Hörspiele aufgenommen.

„In meinem Beruf ist vieles Schall und Rauch“, resümiert der Künstler. „Man spielt, und dann ist es vorbei. Das ist immer ein einmaliges Erlebnis, kein Abend ist wie der andere. Deshalb finde ich es so wichtig, vorwärts zu schauen und immer wieder zu vermitteln, dass es um Inhalte geht.“ Wie bei dem ungewöhnlichen Abend im Renninger Bürgerhaus, als er zusammen mit Asylsuchenden aus dem Malmsheimer Flüchtlingsheim auf der Bühne stand. Er hat diesen Abend initiiert, um die Alteingesessenen und die Neuankömmlinge einander näher zu bringen. „Es hat geklappt.“ Das freut ihn bis heute: „Die Menschen sind zwar erst zögerlich, dann aber immer mehr ins Gespräch gekommen.“

„Das Alter wird relevant und bestimmt mit“

In der Region in und um seine Wahlheimat Malmsheim, wo er mit seiner Familie seit gut 30 Jahren lebt, ist Konarek einem breiten Publikum durch Kabarettauftritte und Lesungen bekannt. Viele davon haben schon Tradition, wie die Adventslesung in Warmbronn oder die monatliche Lesung im Kulturverein Botnang. Die werden, so hofft er, auch bald wieder aufgenommen, denn auch 75 Lebensjahre können den tatkräftige Jubilar nicht ausbremsen.

Trotzdem macht er sich Gedanken. „Kann ich das noch realisieren?“ Diese Frage stellt er sich immer wieder. „Ich bin an einem Punkt, an dem das Alter relevant wird und mitbestimmt“, sagt Konarek. Doch dann plant er unbeirrt optimistisch weiter, mindestens zwei Jahre im Voraus.

Es ist noch lange nicht Schluss

Für die Familie und die zwei Enkel hat er immer Zeit eingeplant. „Ich will die Kinder ja groß werden sehen“, sagt er, nicht zuletzt deshalb treibt er regelmäßig Sport. Auch den Urlaub lässt er sich trotz vieler Arbeit nicht nehmen, zuletzt reiste er mit seiner Frau Sabine nach Usbekistan. „Eine Traumreise“, erzählt er, besonders der Abstecher nach Buchara, der Stadt, in der die gleichnamigen Teppiche gefertigt werden. Selbstredend ist der bekennende Teppichliebhaber nicht ohne einen neuen Teppich nach Hause gereist.

Ernst Konarek ist trotz seiner Erfolge ein bodenständiger, lebendiger und vielseitig interessierter Mensch geblieben, der mit viel Humor und unaufdringlicher Vielschichtigkeit sein Publikum begeistert. Und der auch mit 75 Jahren noch lange nicht an den Abschied von der Bühne denkt.