Erneuerbare Energien Ist Windkraft im Landkreis rentabel?

Heftiger Gegenwind kommt nun beispielsweise aus der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Herrenberg, die gleich mehrere Argumente ins Feld führt, die ihrer Meinung nach gegen die Pläne sprechen. Der Tenor: Der Landkreis Böblingen ist für Windkraft ungeeignet. Zum einen sei die nötige Windhöffigkeit nicht gegeben. Dabei beruft sich die MIT Herrenberg in ihrer Pressemitteilung unter anderem auf eine Studie des Bundesverbandes Windenergie, in der vor allem Flächen betrachtet werden, in denen mindestens 6,5 Meter pro Sekunde in 150 Metern über Grund erreicht werden. Das gebe der Landkreis nicht her.