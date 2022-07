Erneuerbare Energie für alle Solarstrom auch ohne eigenes Dach

Ihre PV-Anlage haben die Scharys wie vorgegeben im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert und beim Netzbetreiber angemeldet. Der Anruf bei den Stadtwerken Ditzingen brachte dem Paar dann aber so manche Überraschung. Im laut dem Geschäftsführer Frank Feil „sehr einfach gehaltenen“ Anmeldeformular müssen sie ihre Anschrift mitteilen – und ob ein Zähler mit einer Rücklaufsperre notwendig ist. Denn der nicht sofort in den eigenen vier Wänden benötigte Solarstrom wird nicht gespeichert, sondern fließt ins öffentliche Stromnetz. In diesem Fall müsse ein Rücklauf des Zählers technisch verhindert werden, sagt Silke Steingrube von der Lea. Gegebenenfalls muss der Zähler also getauscht werden. Wie bei den Scharys, „dabei hatten wir erst im Dezember 2021 einen Wechsel“, sagt Irmgard Schary.