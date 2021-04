Erfülltes Leben Ursula Barbara Frey feiert 100. Geburtstag

Ursula Frey hat viel aus ihrem langen Leben zu erzählen. Foto: privat

Übersetzerin in Posen

Mit Beginn des zweiten Weltkriegs musste Günter Frey in den Krieg, er ging zu den Gebirgsjägern, und Ursula wurde von Herbst 1939 bis März 1940 zum Arbeitsdienst in der Landwirtschaft abgestellt. „Die Männer waren alle im Krieg, da brauchten die Bauersfrauen auf der Alb Hilfe,“ erzählt sie. „Wir waren 30 junge Mädchen, die gemeinsam in einem Haus untergebracht waren. Geschlafen haben wir auf Strohsäcken in Stockbetten.“

Später konnte sie das Notabitur machen, und heute noch kennt sie lateinische Sinnsprüche auswendig. Fremdsprachen lagen ihr, und so ging sie nach Heidelberg zum Studium der russischen und italienischen Sprache, unter anderem auch in Italien selbst, in Perugia. Vor Kriegsende wurde sie als Übersetzerin im polnischen Posen eingesetzt. Die Kriegszeit war hart, nicht nur, was die Arbeitseinsätze betraf. Denn zu ihrem Günter konnte sie nur über Feldpostbriefe Kontakt halten. „Sechs Jahre lang haben wir uns kaum gesehen, die Briefe waren die einzige Verbindung“, erinnert sie sich. Beide blieben sich in all der Zeit weiter gewogen und heirateten bald nach Kriegsende 1946.