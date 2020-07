Erfolg der Flüchtlingsklasse am Sindelfinger Pfarrwiesen-Gymnasium Der Traum vom Abitur ist wahr geworden

Der Einsatz hat sich gelohnt. Stolz ist Regine Wagner auf die ersten Abiturienten. 113 Schüler hat sie seit dem Start der Vorbereitungsklasse betreut. Eine schaffte bereits nach wenigen Monaten den Sprung direkt an eine Universität. Viele sind aber auch wieder abgegangen. „Wir haben fast alle irgendwo untergebracht: in einer Ausbildung oder dem Berufskolleg“, betont Wagner.

Besuchten anfangs überwiegend Flüchtlinge zwischen 15 und 19 Jahren aus dem Nahen Osten und afrikanischen Ländern die Klasse, waren es in den vergangenen Jahren jüngere Kinder von Arbeitsmigranten vom Balkan, den USA und Lateinamerika. „Jetzt gibt es wieder einen Wechsel“, sagt Wagner. „Viele Flüchtlinge aus der Türkei kommen zu uns.“

Soheil ist im Vorstand der Jungen Union

Begleitet haben wir über die Jahre auch Soheil Abdollahi, der jetzt das Abitur gemacht hat. Mit 16 kam er als unbegleiteter Minderjähriger. Seine Pflegefamilie meldete ihn im Pfarrwiesen-Gymnasium an. Dort imponierte er von Anfang an durch Neugier und Lernwillen. Längst ist Soheil in Deutschland angekommen. Er jobbt bei einem Schnellimbiss, engagiert sich politisch im Vorstand der Jungen Union Sindelfingen und hat eine Freundin. Sein Leben unterscheide sich nicht von dem seiner deutschen Klassenkameraden, meint der 20-Jährige. Ein Soziales Jahr möchte er jetzt machen und anschließend Wirtschaft studieren.

Auch Kholoud Zineh weiß genau, was sie will: Medizin studieren. Mit einem Abischnitt von 2,7 wird das nicht einfach. Doch sie ist das Kämpfen ja gewohnt. Erst Urlaub in Venedig mit ihrem Freund, dann ein Praktikum im Krankenhaus, anschließend die Vorbereitung auf die Medizinprüfung – so ihr Plan. Und in zwei Jahren will sie die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen.

Trotz aller Zukunftspläne: Aktuell überwiegt die Wehmut. „Ich werde die Schule vermissen“. Heimat und Zuflucht ist sie ihr geworden. Ihr Trost: Ihre Lehrerinnen Regine Wagner und Meike Hertkorn werden weiter für sie da sein. „Wenn ich Hilfe brauche, kann ich sie anrufen.“