Das hat Epple nun via Mail beim Böblinger Landrat Roland Bernhard vorgebracht. „Die Angabe der dienstlichen E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme in CDU-Sachen mit Töpfer auf der CDU-Internetseite verstößt gegen die Neutralitätspflicht des Beamten Töpfer“, schreibt er. „Das Rathaus ist auch nicht die unbezahlte Sekretärin des Noch-CDU-Vorstandsmitglieds Töpfer.“ Helmut Epple ist in der Gegend um Leonberg allseits bekannt. Im Moment droht ihm sogar eine Gefängnisstrafe. Eine Berufungskammer des Landgerichts Stuttgart hat den 65-Jährigen zu einer zweimonatigen Gefängnisstrafe ohne Bewährung wegen Hausfriedensbruchs verurteilt. Daniel Töpfer, der zum Ende seiner Amtszeit Urlaub genommen hat, war für eine Stellungnahme zu der Dienstaufsichtsbeschwerde nicht zu erreichen.