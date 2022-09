Enztalquerung Neuer Ärger wegen A-8-Baustelle

Kritik an vorgezogenem Baubeginn

Der FDP-Landtagsabgeordnete Erik Schweickert, der das Bauprojekt als Teil eines Arbeitskreises begleitet, ärgert sich besonders über den vorgezogenen Baubeginn an der Brücke zwischen Hagenschieß und Niefern. „Mit großer Überraschung will nun die Autobahn GmbH die Brücke der K 4500 schon von nächster Woche an bis Mitte 2025 abreißen und somit eine für den Autoverkehr wichtige Entlastungsstraße und Kreuzungsmöglichkeit der A 8 für mehr als drei Jahre sperren“, sagt er. Bisher sei immer betont worden, dass die Verbindung der K 4500 so lange wie möglich geöffnet bleiben soll. Von einem Vorziehen der Sperrung sei bisher keine Rede gewesen.