Keine Auswirkungen auf restlichen Ausbau

Ausgetauscht werden müssen die Brücken der Enztalquerung, weil sie zu kurz für die fast doppelt so breite, sechsspurige Autobahn wären. Ist mit der Verzögerung an der Kreisbrücke nun also der Ausbau der Autobahn an dieser Stelle gefährdet? Nein, sagt Petra Henschel. „Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass sich ein zeitlicher Einfluss auf das Gesamtprojekt ergeben wird.“ Und ganz still standen die Arbeiten rund um die Kreisbrücke seit April auch nicht. So sei seitdem etwa Aushubmasse entsorgt, die Erde rund um die Widerlager an beiden Straßenseiten aufgefüllt und der Beton durch Bewehrungsarbeiten verstärkt worden.