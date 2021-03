Enztalquerung A 8: Baustart verzögert sich erneut

Großes Aufsehen hatte das Projekt noch einmal im August 2020 erregt, als bekannt wurde, dass sich die Kosten von ursprünglich angesetzten 150 Millionen Euro (Berechnung von 2014) mehr als verdoppeln würden, und zwar auf 340 Millionen Euro. Daran immerhin wird sich nach jetzigen Erkenntnissen nichts mehr groß ändern, sagt Petra Hentschel.

Was ist die Autobahn GmbH?

Geplant wurde der sechsstreifige Ausbau der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd (Enztalquerung) vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Zum 1. Januar 2021 ging das Projekt an die Autobahn GmbH des Bundes über. Die bundeseigene Gesellschaft ist seitdem für alle Autobahnprojekte in Deutschland zuständig. Die Niederlassung Südwest mit rund 1000 Beschäftigten ist verantwortlich für circa 1050 Kilometer Autobahnen in Baden-Württemberg sowie in Teilen von Hessen und Rheinland-Pfalz.