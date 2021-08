Enzkreis Telefonbetrüger treiben ihr Unwesen

Enzkreis - Das Polizeipräsidium in Pforzheim warnt eindringlich vor Telefonbetrügern. Im Laufe des Montags wurden unter anderem im Enzkreis mehrere Anrufe durch Betrüger gemeldet. Dabei handelte es sich der Polizei zufolge um Schockanrufe, in denen die Täter versuchten, unter anderem als falsche Polizeibeamte oder mit dem sogenannten Enkeltrick Geld zu ergaunern. So gaukelten sie am Telefon schwere Unfälle von angeblichen Familienangehörigen vor, die schwer verletzt im Krankenhaus liegen würden. Aber auch mit Maschen wie einem angeblichen Lotteriegewinn versuchten die Täter, mögliche Opfer zu verunsichern und Beute zu machen. Bislang sei aber niemand darauf reingefallen, erklärt die Polizei.