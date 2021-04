Enzkreis - Zum dritten Mal in Folge ist am Dienstag im Enzkreis der Inzidenzwert von 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Das teilte das Landesgesundheitsamt mit. Mit insgesamt 84 Neuinfektionen stieg der Wert am Dienstag von 212,0 auf 227 an.