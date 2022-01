Bei den umfangreichen Voruntersuchungen des Büros Fritz Planung hat sich vor allem der Bereich Lerchenhof, am Grenzbach zwischen Wimsheim und Mönsheim gelegen, als zentraler Punkt herauskristallisiert. Dort soll das Wasser für das gesamte Versorgungssystem aufbereitet werden. An der Stelle befinden sich derzeit das Pumpwerk des inzwischen aufgelösten Zweckverbands Wasserversorgung Friolzheim-Wimsheim sowie eine Quellfassung samt Brunnen. Nachdem sich bereits die Verbandsversammlung des Zweckverbands, der seinen Sitz in Mönsheim hat und dessen Vorsitzender der Wurmberger Bürgermeister Jörg-Michael Teply ist, für eine von den Planern vorgeschlagene „Variante 2 B“ ausgesprochen hat, haben das kurz vor Jahresende auch die Gemeinderäte von Wimsheim und Mönsheim getan.