Enzkreis Landrat und Kreisräte einigen sich auf Haushalts-Kompromiss

Freilich habe man sich auch Alternativen zur Präsenzsitzung in der geräumigen Remchinger Kulturhalle überlegt gehabt. Die in heutigen Zeiten der Digitalisierung eigentlich nahe liegendste, eine Videokonferenz übers Internet übertragen, schied aus Gründen des Datenschutzes aus. So absolvierten die Kreisräte die zeitlich auf gut eine halbe Stunde eingedampfte Sitzung mit Abstandsregeln und hochwertigen FFP2-Masken, damit diese Zusammenkunft nicht den Auslöser dafür gebe, dass Teilnehmer die Weihnachtsfeiertage in Quarantäne verbringen müssten, sagte der Landrat.

Personalaufwand beträgt 52,5 Millionen

Größte Ausgabenposition im Haushalt und damit fast die Hälfte des Volumens, sind die 116,8 Millionen Euro Transferleistungen für Sozialausgaben. Der Personalaufwand beträgt 52,5 Millionen, die Unterhaltung von Vermögen 7,6 Millionen sowie die Bewirtschaftung von Einrichtungen 5,2 Millionen Euro. Das Paket an Investitionen wurde mit 5,4 Millionen Euro geschnürt, darunter die Sanierung und Erweiterung des Rechenzentrums sowie zwei Straßensanierungen.