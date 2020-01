Enzkreis Kliniken machen weiterhin Millionenverlust

Und dies ungeachtet des seit Monaten geschlossenen Kreißsaals in Mühlacker. Noch immer arbeite man an einem Konstrukt nach dem Motto „Ein Kreißsaal an drei Standorten“, also in Kooperation mit den Verbundhäusern in Ludwigsburg und Bietigheim. Eine Lösung werde für 2020 angestrebt, unterstrich Professor Jörg Martin, der Geschäftsführer des Kliniken-Verbunds und der Häuser im Enzkreis.