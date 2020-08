Enzkreis-Kliniken Für die zweite Corona-Welle ist man gerüstet

„Wir haben viel gelernt“

Trotzdem: „Wir haben viel gelernt“, sagte der Kliniken-Manager. Als Vorsorge für eine mögliche zweite Corona-Welle hat die Holding ein Pandemie-Lager aufgebaut, mit allem, was im Fall der Fälle benötigt würde, von Medikamenten über Beatmungsbedarf bis hin zu Schutzausrüstung – mit einem Materialwert von 1,6 Millionen Euro. Ausreichend für etwa drei Monate. Als weitere Vorkehrung nennt Martin die Einrichtung eines Instituts für Klinische Mikrobiologie und Krankenhaus-Hygiene. Aufgerüstet werde zudem die Telemedizin, die mit allen Häusern sowie medizinischen Versorgungszentrem vernetzt werde. Bis zum vierten Quartal soll ein solches auch an die Notaufnahme im Haus in Mühlacker angedockt werden, um ambulante Versorgungsstrukturen aufzubauen, wie der seit April in Mühlacker tätige Regionaldirektor Felix Mayer ankündigte.

Planerisch vorangetrieben würden auch die Sanierungsmaßnahmen in den Operationsbereichen, auf der Intensivstation sowie in den Kreißsälen in Mühlacker, für die ein „realistischer Zeitplan“ zur Wiedereröffnung vorbereitet werde.

Eine Perspektive konnte Mayer auch für den geplanten Neubau der Übergangspflege geben: „Der Erbpachtvertrag mit dem Sozialwerk Bethesda (Bauschlott) ist abgeschlossen, jetzt folgt der Notartermin und im November der erste Spatenstich“. Verzögerungen hingegen gebe es beim geplanten Ärztehaus: Da sei der ursprünglich interessierte Investor abgesprungen, aber man sei bereits mit einem Nachfolger im Gespräch.