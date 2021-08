Enzkreis - Die neue Corona-Verordnung erlaubt trotz steigender Inzidenzwerte in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens eine Rückkehr zur Normalität. Oft gilt dabei jedoch die 3G-Regel: Gäste in Restaurants oder Besucher von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind.