Enzkreis Großes Chaos in der Zulassungsstelle

Im Kreis Böblingen kann man übrigens mittlerweile ohne Termin die Zulassungsstelle ansteuern, auch die Filialen in Leonberg und Herrenberg haben wieder offen. Ähnliches fordert jetzt auch Günter Bächle, der Chef der CDU-Fraktion im Kreistag des Enzkreises. Er verlangt zumindest die Öffnung der Außenstelle in Mühlacker. Schließlich hätten auch andere Berufsgruppen wie Ärzte, Apotheker und Kassiererinnen im Supermarkt durchgehend mit Kundenkontakt gearbeitet. „Es ist an der Zeit, dass die Politik und der öffentliche Dienst beim Landkreis aus der Komfortzone in die Arbeitswelt zurückkehrt“, sagt Bächle.

Auch das Verfahren der Terminvergabe per Internet missfällt dem CDU-Politiker. „Man hat nur eine Chance auf einen Online-Termin, wenn man nachts um 0 Uhr den PC anschaltet und wartet, bis von Amtswegen wenige Termine in vier bis sechs Wochen freigeschaltet werden“, hat Günter Bächle festgestellt.

Ein zusätzlicher Dienstleister für 200 Euro extra

Oliver Müller, der Chef der Zulassungsstelle im Enzkreis, will daran aber zunächst festhalten, „um die Kundenanträge zeitlich verteilt annehmen und bearbeiten zu können und auf diese Weise das Ansteckungsrisiko für Kunden und Mitarbeiter zu minimieren“, sagt er. Sobald es „lageabhängig und organisatorisch wieder möglich“ sei, wolle er aber die Zulassungsstelle in Mühlacker wieder öffnen, verspricht Müller. Im übrigens sei auch die Zulassung auf der Internetseite des Enzkreises möglich, wenn man sich mit dem e-Personalausweis identifiziert.

Familie Krebs aus Heimsheim hat in der Zwischenzeit übrigens einen externen Dienstleister mit der Zulassung beauftragt. Das hat 200 Euro gekostet.