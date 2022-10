Enzkreis Geflüchtete: Landrat schildert ernste Lage

Insgesamt hat der Enzkreis seit Kriegsbeginn 650 Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Die meisten von ihnen wurden dem Kreis zugewiesen. 1700 Ukraine-Flüchtlinge seien zudem in privaten Unterkünften untergekommen. Allerdings seien hier die Kapazitäten offenbar inzwischen weitgehend erschöpft. Deshalb schaue man mit Sorge in die Zukunft. Noch gebe es zwar einige Plätze in den Kreis-Unterkünften, „aber wir sind dringend auf der Suche nach weiteren Möglichkeiten“, so Rosenau. Ob die Ankündigung des Bundes, 56 Immobilien mit 4000 Plätzen bereitzustellen, hier nachhaltig Entlastung bringen werde, müsse abgewartet werden. „Wir sind inzwischen am Limit. Die Situation ist ernst.“