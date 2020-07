Enzkreis Carsharer können bald losdüsen

Vorreiter in Sachen Carsharing in der Region ist der Verein „Ökostadt Renningen“. Bereits seit 1992 teilen sich die Mitglieder ihre Autos in der Rankbachstadt. Seit einer Weile hat der Verein auch Autos in Weil der Stadt stehen. „Stadtmobil“ betreibt Autos unter anderem in Leonberg, Böblingen, Sindelfingen und Herrenberg. „Deer“ aus Calw hat Fahrzeuge in Weil der Stadt und Weissach stehen. Nun schließt sich der Enzkreis an.