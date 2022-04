Enzkreis Auf der Suche nach den Langohren

Wo sieht man die Tiere?

Zur Unterscheidung der Tiere hat der Wildtierbeauftragte des Enzkreises, Bernhard Brenneis, ein paar hilfreiche Tipps parat: „Feldhasen sind größer, hochbeiniger, haben längere Ohren und helle Augen, Wildkaninchen sind kleiner, dunkeläugig und treten oft in Gruppen auf.“ Gute Chancen, Wildkaninchen zu beobachten, habe man in Kleingärten, Parkanlagen und auf Sportplätzen, so Bernhard Brenneis. Feldhasen könne man beim Äsen eher auf Grünflächen, Äckern und Wiesen antreffen. „Beide Arten sind tagaktiv, aber am besten in der Dämmerung zu beobachten“, sagt der Wildtierbeauftragte.