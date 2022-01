Entwicklung Ditzingen Zwei widerstreitende Positionen

An anderer Stelle hingegen hatte es sehr wohl Diskussionen gegeben: mehrfach begründeten die Stadträte ihre Ablehnung einer von der Verwaltung geforderten Steuererhöhung mit der Situation in der Bevölkerung. Die Coronapandemie allein verlange den Menschen inzwischen sehr viel ab, so die Meinung. Die SPD-Fraktionschefin Sabine Roth sagte im Blick zurück auf die Haushaltsverabschiedung 2021, es habe niemand gedacht, dass das Thema Rat, Bürger und Verwaltung ein Jahr später immer noch beschäftigen würde. Sie würdigte die lange und freundliche Haushaltsberatung, in der ungewöhnlich viel verändert worden sei. Aus Sicht ihrer Fraktion habe man für die Bevölkerung keine weitere Belastung erzeugen wollen. Tatsächlich hatte der Rat vieles im Detail geändert. Die SPD etwa forderte die Sanierung des Minigolfplatzes. Es sei „fast eine Zumutung, Eintritt zu verlangen“, so Roth. Die Anlage sei wichtig, weil sie eben auch „von Familien mit kleinem Geldbeutel genutzt“ würde. In der Grundhaltung, die Bürger in der Pandemie nicht zusätzlich zu belasten, waren sich die Ratsmitglieder weitgehend einig.