Schon wieder ein Enkeltrick über Whatsapp – diesmal hat es einen 56 Jahre alten Rutesheimer erwischt. Der Mann wurde am Montag Opfer der als Enkeltrick 2.0 bekannten Betrugsmasche. Er erhielt eine Textnachricht seiner vermeintlichen Tochter, die angab, dass ihr Handy defekt sei und sie deshalb nun eine neue Mobiltelefonnummer besitze. Der 56-Jährige ging davon aus, tatsächlich mit seiner Tochter zu schreiben, weshalb sich eine Unterhaltung entwickelte. In dieser bat die vermeintliche Tochter um Geld. Dieser Bitte kam der 56-Jährige nach und überwies einen insgesamt vierstelligen Betrag an zwei ihm vorgegebene Konten. Im Nachgang stellte sich heraus, dass er Opfer von Betrügern geworden war. Der Polizeiposten Rutesheim hat die Ermittlungen übernommen.