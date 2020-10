Enkelbetrug in Weil der Stadt Betrüger haben ältere Menschen im Visier

2019 gab es 22 Sexualdelikte in der Keplerstadt, das waren neun mehr als im Vorjahr. Der FDP-Gemeinderat Hans Dieter Scheerer fragt nach dem Grund. „Ein Exhibitionist war aktiv“, erklärt Rainer Kömpf. „Der hat die Statistik nach oben getrieben.“ Der Mann sei mehrfach angezeigt und in diesem Jahr auch vor dem Amtsgericht Leonberg verurteilt worden. „Seither ist Ruhe“, sagt Rainer Kömpf. Kriminaloberrat Dierk Marckwardt, der seit August das Polizeirevier Leonberg leitet, erklärt, dass das Strafrecht in Sachen sexuelle Selbstbestimmung verschärft wurde und dies auch in der öffentlichen Diskussion eine größere Rolle spiele.

An elf Unfällen waren Radler beteiligt

Marckwardt berichtet von 507 Verkehrsunfällen, überwiegend Kleinstunfälle wie Parkrempler. 39 Mal wurden Menschen verletzt. An elf Unfällen waren Radler beteiligt. „Ich glaube, das wird künftig zunehmen, weil mehr geradelt wird“, sagt Marckwardt. Für die Verkehrserziehung waren Polizisten bei 58 Präventionsveranstaltungen an Schulen in Weil der Stadt.

Ob sich schon eine Tendenz für das Corona-Jahr 2020 abzeichnet, will Gemeinderat Martin Buhl (CDU) wissen. „Die Zahlen werden wahrscheinlich etwas niedriger sein“, vermutet Dierk Marckwardt. Aber auch nach dem Shutdown im Frühjahr sei es „munter weitergegangen.“ So hätten sich etwa Betrugsdelikte noch stärker ins Internet verlegt. Breiten Raum aber habe in diesem Sommer die Zunahme der gemeldeten Ruhestörungen eingenommen. „Die Leute waren im Urlaub nicht verreist, sondern haben daheim gefeiert. Das hat sich bemerkbar gemacht“, erklärt der Kriminaloberrat.