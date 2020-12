Engelbergturm in Leonberg Ein warmes Licht in diesen finsteren Zeiten

Eine echte Kerze ist es nicht. Doch vom 23. Dezember an bis Neujahr ist die Spitze des Engelbergturms von innen rot ausgeleuchtet, sodass das Leonberg Wahrzeichen tatsächlich an eine Weihnachtskerze erinnert. „Wir wollen damit zu Weihnachten einen Lichtimpuls in finsterer Zeit setzen“, sagt die Leonberger Citymanagerin Nadja Reichert, die schon seit einigen Monaten an verschiedenen Varianten tüftelt, wie der Stadt ein wenig festlicher Glanz verliehen werden kann.