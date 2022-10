Engelbergtunnel und bei Böblingen A81 gleich doppelt gesperrt

Umleitung über Leonberg und Ditzingen

Der Verkehr wird in dieser Zeit in Fahrtrichtung Heilbronn auf der A 8 an der Anschlussstelle Leonberg-West abgeleitet und über die U1 über Leonberg nach Ditzingen und dort wieder auf die A 81 geführt. In Fahrtrichtung München/Karlsruhe wird der Verkehr an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach abgeleitet und über die U18 über Ditzingen und Leonberg auf die A 8 geführt. Um die Beeinträchtigungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner so gering wie möglich zu halten, würden Arbeiten, die nicht bei laufendem Verkehr erfolgen können, nachts in der verkehrsarmen Zeit vorgenommen, erklärt die Autobahn GmbH.