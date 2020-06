Engelbergtunnel bei Leonberg Es nähert sich die zweite Bauphase

Keine Umleitungen durch Leonberg oder Ditzingen

Bis zum geplanten Bauende im Mai 2024 werden tagsüber alle sechs vorhandenen Spuren bestehen bleiben, erklärt die Behörde. Lediglich die Fahrstreifenbreiten – und damit einhergehend die Geschwindigkeit – werden eingeschränkt. Umleitungen, etwa durch die Innenstädte von Leonberg oder Ditzingen, würden daher aber nicht erforderlich.

Die Erneuerung des Asphaltes der Mittelstreifenüberfahrt am Südportal muss aufgrund dessen Umfangs am Tag und in der Nacht erfolgen. Dazu muss die Rampe von Karlsruhe von Montag, 15. Juni, bis Anfang Juli 2020 durch Absperrungen gesichert werden. In der betroffenen Oströhre werden trotzdem weiterhin die bisher vorhandenen drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen, auf der Rampe aus Richtung Karlsruhe lediglich eine Spur.

Die Einrichtung dieser Verkehrsführung wird bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag erfolgen, da dafür eine Gelbmarkierung benötigt wird. Die Asphaltarbeiten am Nordportal hingegen, so erklärt das Regierungspräsidium, werden ausschließlich tagsüber durchgeführt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte am 2. September 2019 mit der ersten Bauphase der Hauptsanierung des Engelbergtunnels begonnen. Derzeit laufen die wesentlichen Arbeiten unter der Fahrbahn in den Medien- und Abluftkanälen beider Tunnelröhren. Dabei wird die rund 50 Zentimeter dicke Fahrbahn um weitere 50 Zentimeter verstärkt, um die seitlich auf die Tunnelinnenschalen wirkenden Kräfte aus dem Anhydritquellen aufnehmen zu können. Außerdem finden Arbeiten in den Betriebsgebäuden statt.