Engelbergtunnel bei Leonberg Baustellen-Diebstahl: Drei Männer in Haft

Am Böblinger Flugfeld auf frischer Tat ertappt

Der mutmaßliche Drahtzieher trat zusammen mit zwei 49 und 25 Jahre alten Komplizen in der Nacht zum 11. Dezember auf einer Baustelle im Bereich des Böblinger Flugfelds erneut in Erscheinung, heißt es weiter. Während sie von Einsatzkräften beobachtet wurden, entwendeten sie eine größere Menge Kupferkabel, die sie in einem dafür angemieteten Transporter verstauten und noch am selben Tag an einen Verwertungsbetrieb verkauften.