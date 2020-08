Engelbergtunnel Baustelle verzögert sich erneut

Unter der Fahrbahn verstärkt

Bereits 2016 wurde mit der Einrichtung der Baustelle begonnen. Brandschutz und Sicherheitstechnik wurden auf den aktuellen Stand gebracht, verschiedene Einrichtungen und Leitungen unter die Fahrbahn verlegt. Die erste Bauphase der offiziellen Tunnelbaustelle ist jetzt abgeschlossen. Hier wurde bereits der Bereich unter der Fahrbahn verstärkt, außerdem die zweite Phase vorbereitet. So wurden etwa Mittelstreifenquerungen vor den Tunnelportalen angelegt, die für die Überleitung des Verkehrs benötigt werden.

Die zweite Bauphase hätte bereits im April starten sollen. Durch das Corona-Virus fehlten dann aber Mitarbeiter und Material. So wurde der Beginn zunächst auf Juli, dann auf August verschoben. Weiter geht es erst, wenn die benötigten Stahlbauteile in ausreichender Qualität zur Verfügung stünden. Wann das sein wird, ist noch unklar.

Einzelne Spuren nur nachts gesperrt

In der zweiten Bauphase wird erst in der einen, dann der anderen Röhre gearbeitet. In der jeweils aktuellen Richtung wird eine der drei Fahrspuren in den Tunnel der Gegenrichtung verlegt. Tagsüber sollen alle drei Spuren je Richtung zur Verfügung stehen, allerdings werden diese verschmälert und die Geschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde verringert. Nachts wird dann die Röhre, in der aktuell gearbeitet wird, für den Verkehr gesperrt. Dies soll aber nur in der verkehrsarmen Zeit zwischen 20 und 5 Uhr der Fall sein.

Geplant war das Ende der Baustelle für Mai 2024. Ob der Termin zu halten ist, ist ebenso noch unklar. Das RP werde informieren, „sobald der weitere Bauverlauf geklärt ist“.