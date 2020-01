Energiewissenschaftler Joachim Nitsch „Klimanotstand ist kein Pauschalbegriff für Sonntagsreden“

Welche Rolle spielen Städte und Gemeinden beim CO2-Ausstoß?

Sie haben erheblichen Einfluss, wenn Sie nur an die Art der Wärmeerzeugung denken. 36 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland wird durch das Heizen verursacht – und da sind Städte und Gemeinden die ersten Ansprechpartner, um das in den Griff zu bekommen, denn sie sollten Wärmeleitpläne aufstellen.

Was steht in einem Wärmeleitplan?

Erst mal wird untersucht, wie die Bürger ihre Häuser heizen – idealerweise für jedes Quartier der Kommune, damit man die Vernetzungen erkennt. Im zweiten Schritt benennt man dann konkrete Maßnahmen: Das Quartier X wird in 10 Jahren mit Wärmepumpen versorgt und das Quartier Y in fünf Jahren mit einem Nahwärmenetz.

Was hat der Bürger davon?

In dem Wärmeleitplan steht dann drin, in welche Art der Wärmeversorgung die Hausbesitzer investieren sollten, wenn eine Neuanschaffung ihrer Heizung ansteht. Das sollte ein Angebot der Städte und Gemeinden an die in der Regel nicht fachlich qualifizierten Hausbesitzer sein. Diese Wärmeplanung muss für die Rathäuser genauso selbstverständlich werden, wie sie heute Straßen oder Wohngebiete planen.

Die Landesregierung arbeitet zurzeit an einem Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg. Bislang sind nur Eckpunkte bekannt, die das Umweltministerium im Frühjahr vorgelegt hat. Ein Vorschlag ist, dass die Kommunen zu solchen Planungen der Wärmeversorgung verpflichtet werden. Ist das sinnvoll?

Unbedingt! Bislang ist leider nur geplant, die größeren Städte in die Pflicht zu nehmen. Das ist natürlich zu wenig. Alle Kommunen müssen verpflichtet werden, einen Wärmeleitplan aufzustellen. Es darf nicht dem Zufall oder besonders engagierten Bürgern überlassen werden, ob ein Projekt zum Klimaschutz umgesetzt wird oder nicht.