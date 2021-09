Energiewendetage in Weissach Gemeinde informiert über Klimaschutz

Überdurchschnittlicher Strom- und Wärmebedarf

Wie genau man in Sachen Energie und Klimaschutz aktuell aufgestellt ist, hatte die Gemeinde zu Beginn des Jahres in einem ersten Energiebericht für die Jahre 2018 bis 2020 zusammengefasst. Demnach zahlte man für kommunale Gebäude vergangenes Jahr rund 1,1 Million Euro, davon entfielen rund 56 Prozent auf Strom, 25 Prozent auf Wasser, 17 Prozent auf Wärme und zwei Prozent auf den kommunalen Fuhrpark – Kosten, die in den kommenden Jahren tendenziell steigen, wenn nicht gespart wird.

Und auch in Sachen Energieeffizienz gibt es Handlungspotenzial: So weist laut dem Energiebericht etwa die Ferdinant-Porsche-Schule bei Strom- und Wärmenutzung einen überdurchschnittlichen Bedarf vor. Verbesserungsbedarf bei Strom- und Wärmeverbrauch sieht der Bericht unter anderem auch bei der Strudelbachhalle, dem Rathaus in Weissach und der Flachter Festhalle.

Mehr PV-Anlagen sollen gebaut werden

Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt: Die Straßenbeleuchtung wurde in den vergangenen Jahren sukzessive auf LED umgestellt, die Heizungsnutzung in kommunalen Gebäuden optimiert und auf der Kläranlage in Weissach eine Fotovoltaik-Anlage installiert. Hier will die Gemeinde auch in Zukunft ansetzen – und in den kommenden Jahren auf mehr kommunalen Dächern PV-Anlagen anbringen.

„Wir waren die erste Kommune im Landkreis Böblingen, die am European Energy Award (EEA) teilnimmt und haben inzwischen zahlreiche Projekte, Prozesse und Maßnahmen zugunsten des Klimaschutzes initiiert“, betont der Bürgermeister Daniel Töpfer. Zum Programm bei den Energiewendetagen ergänzt der Klimamanager Dominik Karczag: „Die Veranstaltung ist ein Baustein unserer vielfältigen Aktivitäten rund um den Klimaschutz und zeigt durch die Mitwirkung der zahlreichen Akteure, dass Klimaschutz in Weissach als Gemeinschaftsaufgabe ganzheitlich angegangen wird.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ackerdemie in Weissach – Frisches aus dem Beet