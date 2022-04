Ein Bestandteil des Wettbewerbsbeitrags ist eben der Energietag, der erstmals stattfindet. Die Besucher sollen am Rathaus über die Vielfalt der verschiedenen Angebote informiert werden, die in den Privaträumen angeschaut werden können. Ob Luft-Wärmepumpe, Pelletheizung, Zisterne, Fotovoltaik, Blockheizkraftwerk, Scheitholzheizung – all das existiert bereits in Schöckinger Häusern. Direkt an Ort und Stelle sollen die Besucher Informationen über Art, Ausstattung, Nutzen und Fördermöglichkeiten bekommen – aber im Zweifel eben auch darüber Auskunft erhalten, was man beim nächsten Mal anders machen würde.