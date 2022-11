Energiesparen in Weissach Im Ernstfall gibt es Tee aus der Feldküche

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Umweltschutz in Weissach Gemeinde unterzeichnet Klimaleitbild Im Kampf gegen den Klimawandel haben sich Verwaltung und Gemeinderat auf neun Maßnahmen festgelegt, die in Zukunft Wasser und CO2 sparen sollen.

Neben den Schließungen stehen auch Temperaturabsenkungen im Bauhof, der Festhalle Flacht und in den Sporthallen an. Einige Schulen und Kitas, die bisher noch nicht mit smarten Thermostaten ausgestattet sind, sollen solche nun bekommen und so bis zu 25 Prozent weniger Energie verbrauchen. Mit elektronischer Steuerung der Straßenbeleuchtung, die bereits jetzt stellenweise für Einsparungen sorgt, wird das Licht von 20 Uhr abends bis sechs Uhr morgens gedimmt. Und auch die Weihnachtsbeleuchtung wird in diesem Jahr nicht mehr ganz so hell erstrahlen. 130 000 Euro will die Verwaltung mit all diesen Maßnahmen zumindest für das Jahr 2023 einsparen.