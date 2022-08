Energiekonzept Rutesheim plant Solarpark an der A 8

Staatssekretär liefert Begründung nach

Zu diesem Mix könnte nach den Vorstellungen der Stadt auch eine Photovoltaik- oder Solarthermie-Anlage auf der Südfläche des Lärmschutzwalls an der Autobahn 8 gehören – nach dem Motto: „Energie von hier, für hier“, so die Bürgermeisterin. Also bat die Stadt Rutesheim schon vor einem Jahr die Autobahn GmbH des Bundes, die dem Bundesverkehrsministerium unterstellt ist, eine solche Anlage zu genehmigen. Von der Bundesbehörde gab es jedoch eine Absage.