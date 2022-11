Energieeffizienz in Wimsheim Mit besserem Energiemanagement bleibt die Kita warm

Energiesparen ist derzeit wichtiger denn je, angesichts knapper Rohstoffe gehen die Preise durch die Decke. Das trifft die Kommunen mit ihren Schulen, Kitas, Hallen und Rathäusern genauso wie private Verbraucher. Die Gemeinde Wimsheim will nun einen weiteren Schritt in Richtung Energieeffizienz gehen. Die knapp 3000 Einwohner zählende Gemeinde im Heckengäu ist bereits seit 2015 Kooperationspartner im Energieeffizienz-Netzwerk, das mehrere Gemeinden zusammen mit dem Enzkreis gegründet haben und in dessen Rahmen ein grundlegendes kommunales Energiemanagement (KEM) eingeführt wurde. Dabei wird im Wesentlichen der Verbrauch von Energie und Wasser erfasst und kontrolliert. „Nun möchten wir das auf ein anderes Level heben“, sagte der Bürgermeister Mario Weisbrich jetzt im Gemeinderat. Dabei setzt die Gemeinde zunächst auf mögliche Fördermittel für ihre Pläne für ein systematisches Energiemanagement, zum anderen auf die Unterstützung der EnBW.