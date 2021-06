EM in Leonberg Beim Fußball-Klassiker schlägt sein Herz für England

Im Unterricht machten ihm die Fremdsprachen Deutsch und Französisch besonders viel Spaß. Gerne erinnert er sich an seine Deutschlehrerin Mrs. Williams zurück, die ihn für die Sprache des einstigen Feindeslandes begeistert hatte.

Kamera war eine Tupper-Prämie

Nach dem Abitur genoss Granville zunächst mehrere Sommercamps in den USA. Im Winter jobbte er daheim, um in der warmen Jahreszeit das Leben in den Staaten zu genießen. Da kam er auch erstmals mit der Fotografie in Berührung. Auf einer Tupper-Party hatte seine Mutter eine Kamera als Prämie bekommen. Mit der machte der Sohn seine ersten Bilder.

Das gefiel ihm. Ein Kurs für Pressefotografie in der Staatlichen Journalistenschule Sheffield kam ihm gerade recht. Über ein Austauschprogramm landete er schließlich in Deutschland. „Mir hat es hier sofort gefallen“, lobt er vor allem das bessere Wetter. „In England regnet es selbst im Hochsommer ständig.“

5 : 1 als Mutmacher

Im März 1997 führte ihn ein Deutsch-Auffrischungskurs nach Stuttgart: der Anfang eines neuen Lebens auf dem Kontinent. Nach dem Praktikum bei der Leonberger Kreiszeitung, wo er unter anderem im Leobad und bei der Sportlerehrung mit der Kamera unterwegs war, heuerte er bei der Foto-Agentur factum an, die auch die Redaktionen unserer Zeitung belieferte. Vor einem guten Jahr machte er sich selbstständig, ist aber weiterhin für unsere Ausgaben unterwegs.

Genügend Zeit für Fußball muss aber sein. Jeden Samstag schaut sich Granville über einen britischen Kanal das „Match of the day“, das Spiel des Tages aus der englischen ersten Liga an. Und natürlich die Länderspiele von Harry Kane und Co. An die verlorenen Elfmeter-Dramen gegen die Deutschen 1990 und 1996 will sich Granville lieber nicht erinnern. Da ist der englische 5:1-Triumph bei der WM-Qualifikation 2001 die bessere Motivation: Sein Tipp: „Es gibt eine frühe deutsche Führung, wir kämpfen uns tapfer zurück und schießen in der 89. Minute das Siegtor.“