EM-Halbfinal-Partys Fans zünden Bengalos am Leo-Center

Leonberg - Zu kleineren Zwischenfällen kam es bei den Fanfeiern zum Einzug der italienischen Mannschaft ins EM-Finale. Waren in Leonberg beim ersten Spiel der Italiener noch Glasflaschen aus der Menge gegen Beamte geworfen worden, so wurden am späten Dienstagabend lediglich mehrere Bengalos in die Luft gefeuert. Verletzt wurde dadurch niemand. Auch Sachschäden waren nicht zu beklagen. Gut 100 italienische Fans hatten sich zu Spielbeginn in Höhe der Leo-Centers draußen versammelt. Ein kleinerer Autokorso war gegen Mitternacht in der Leonberger Innenstadt unterwegs.