Am Montag, 29. August, wird die Einmündung der Seeäckerstraße für einen Tag vollgesperrt. Zwischen Dienstag, 30. August, und Donnerstag, 1. September, wird die Fahrbahn in Richtung Eltingen zwischen Seeäcker- und Kärntner Straße halbseitig gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden in diesem Zeitraum über die Gegenfahrbahn geleitet.