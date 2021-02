Elke Meller aus Leonberg Wie ein Fisch zu einer Wasserfrau wurde

Ruhestand ist ein Fremdwort für Elke Melle

Doch wer ist Elke Meller? Als Elke Stockmann ist sie in Tübingen als die mittlere von drei Schwestern geboren worden, wo ihr Vater Universitätsprofessor war. Weil er 1941 an die Landwirtschaftliche Hochschule nach Tetschen-Liebwerd im heutigen Tschechien wechselte, musste die Familie gegen Kriegsende flüchten.

In dieser schweren Zeit erkrankte die Mutter. Die drei Mächen kamen zu Verwandten, und so verbrachte Elke Meller ihre Kindheit und Jugend an verschiedenen Orten in ganz Deutschland. Im Jahr 1960 kam die heutige Mutter zweier Töchter, die Oma dreier Enkel und stolze Uroma nach Leonberg.

Hier war Elke Meller in verschiedenen Firmen tätig, bis sie mit 48 Jahren ihre Stelle im Wasserwerk antrat. „Dazu musste ich sogar noch die schwierige Prüfung zur Bilanzbuchhalterin ablegen, was mir aber Dank meines ausgeprägten Zahlenverständnisses auch gelang – es war das Beste, was mir passieren konnte“, sagt Elke Meller im Rückblick.

Ruhestand blieb für Elke Meller ein Fremdwort. „Das Leben ist zu kurz, um gebeugt auf das Ende zuzugehen“, ist ihre Lebensmaxime, und die lebt sie intensiv. Mit 50 Jahren hat sie sich für das Surfen begeistert und diesen Sport viele Jahre ausgeübt. Fast gleichzeitig begann sie mit Tennis. Im Ruhestand startete sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Dabei habe sie gelernt, dass man immer und in jedem Alter etwas für sich tun könne.

Für vieles offen

„Ich bin vielseitig interessiert und für vieles offen“, erzählt sie. Und so ist sie auch die Schatzmeisterin des „Studienwerks deutsches Leben in Ostasien“, einem weltweiten Verband von Menschen, die dort gelebt haben. Elke Meller ist auch das gut vernetzte Sprachrohr der Senioren-Union Leonberg und deren Organisatorin für zahlreiche Veranstaltungen. Seit den Anfängen anlässlich der 750-Jahr-Feier von Leonberg 1998 ist Elke Meller eine begeisterte Vorleserin der „Gute-Nacht-Geschichten“ im Pomeranzengarten.

Dahin darf aber jemand nicht mit, der sonst die langen Spaziergänge mit seinem Frauchen genießt: Elke Mellers pelziger Weggefährte Mavry. Die harmonisch gestimmte Promenadenmischung stammt aus Griechenland. Sie kam zu ihr, nachdem ein Tierheim ihr vor Jahren wegen ihres angeblich hohen Alters keinen Hund mehr anvertrauen wollte. „Glück muss man haben“, denkt wohl auch Mavry.