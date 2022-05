Elf Nestflüchter Ein Seerosenteich voller Entenküken

„Es war der 24. Tag, als sich das freudige Ereignis ankündigte“, erzählt der Warmbronner. Irgendwie habe in der Nacht auf Donnerstag Unruhe in dem Nest geherrscht. „Ich habe sogar den Kegelabend abgesagt. Meine Entschuldigung war Nachwuchs in der Familie“, erzählt Rainer Zühlke. Und am Morgen schauten die ersten Flauschebällchen unter den Federn der Entenmutter hervor, die sie aber zurück in den warmen Schutz schubste. „Am Freitag um 9.30 Uhr dann die große Überraschung: Insgesamt elf Nestflüchter folgten der Mutter in den vier mal drei Meter großen Seerosenteich . Dort drehten sie gemeinsam ihre Runden – da war richtig Leben in der Bude“, sagt Rainer Zühlke und freut sich.

Und dann waren sie weg

„Sie hat alle Eier durchgebracht“, so der Warmbronner, der stolz auf seine tierische Mieterin ist. Die Freude währte aber nicht lange: Nach Stockenten-Art hat sich die Familie unbemerkt in Marsch gesetzt und war am Samstag spurlos verschwunden. Und so blieb auch der Tragekorb leer, den der Senior vorbereitet hatte, um den Entennachwuchs zum Renninger See zu bringen.

Mit dem Fahrrad hat er einige Runden in der Nachbarschaft gedreht, um vielleicht noch einen Blick auf die muntere Schar zu erhaschen. „Leider ohne Erfolg, aber diese Tragik kann ich ertragen, denn sie haben gemacht, was in der Natur der Stockenten liegt, nämlich sich vom Nest zu entfernen“, weiß Rainer Zühlke. „Trotzdem sind es aufregend schöne Tage gewesen, die uns diese Entenfamilie geschenkt hat“, sagt er und hofft auf eine Wiederholung im nächsten Frühling.