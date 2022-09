Auf Bargeld hatten es offenbar noch unbekannte Täter abgesehen, die in Renningen in ein Geschäft eingebrochen sind. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die Unbekannten zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, vermutlich über ein Fenster Zuritt in das Gebäude in der Güthlerstraße verschafft.