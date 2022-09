Eklat in Bad Lobenstein Bürgermeister nach Angriff auf Journalist abgesetzt

Mit gutem Grund hatte der Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) seine Teilnahme am Lobensteiner Stadtfest am 20. August abgesagt. Ein Novum, normalerweise ist die Sause in der thüringischen Partnerstadt seit Jahren ein fester Termin im Kalender der Leonberger Bürgermeister-Riege. Doch die „aktuelle politische Lage ist keine gute Grundlage, um Feste zu feiern“, hatte OB Cohn diesmal gesagt.