Ausgesprochen unschön endete der Einkaufsbummel einer Frau im Leo-Center: Als sie am Samstag um 15.20 Uhr aus dem Parkhaus in Richtung Neuköllner Straße herausfahren wollte, liefen zwei junge Männer an dem geöffneten Seitenfenster ihres Fahrzeugs vorbei.