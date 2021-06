Eiserne Hochzeit Der Zusammenhalt ist wichtig

Leonberg - Im Land ihrer Kindheit hätten sie sich wohl kaum kennengelernt, zu weit wohnten die Familien von Johann und Franziska Rudorfer damals im Sudetenland auseinander. Erst nachdem sie zusammen mit vielen anderen Menschen ihre Heimat im heutigen Tschechien verlassen mussten, kamen sie sich räumlich näher. Johann Rudorfer landete nach dem Krieg zunächst im Barackenlager in Malmsheim und fand anschließend mit seiner Familie ein neues Zuhause am Bopser in Gerlingen. Noch heute erinnert sich der 85-Jährige lebhaft an den langen Schulweg hinunter in die Stadt. Seine spätere Frau Franziska kam mit ihren Eltern nach Höfingen und wurde in einem Haus in der Kirchstraße untergebracht, das heute der Familie gehört.