Leonberg - Alena Schäfer strahlt übers ganze Gesicht: „Es war die richtige Entscheidung, die Geschenkenacht zu organisieren“, sagt die Chefin eines Fachgeschäftes für exklusive Damenmode am Leonberger Marktplatz. „Ich bin sehr zufrieden.“ Und tatsächlich nutzen zahlreiche Kundinnen, oft in geduldiger männlicher Begleitung, die Gelegenheit, in aller Ruhe das eine oder andere außergewöhnliche Bekleidungsstück anzuprobieren.