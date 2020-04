Einzelhandel im Landkreis Böblingen Erster Laden gibt wegen Corona auf

Böblingen - Ausgeräumt und verrammelt ist der Laden an der Ecke Wilhelmstraße/Bahnhofstraße. Easy- Sports ist der erste Laden in Böblingen, der der Corona-Krise zum Opfer fiel. 1500 Euro für Miete und Nebenkosten spart die Inhaberin Andrea Hamann im Monat nun ein. Geld, das sie gut gebrauchen kann. Denn sie hat einen weiteren Laden in Schönaich. „Das ist unser eigentliches Hauptgeschäft. Wir nutzen die Krise, um es zu renovieren und umzubauen“, sagt Hamann. Der kleine Laden in Böblingen sei vor allem „ein Schaufenster gewesen, der uns viele Kunden gebracht hat“. Das Gros der Ware gebe es aber sowieso in der Schönaicher Bahnhofstraße.