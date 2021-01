Einzelhandel im Altkreis Leonberg Zwischen Verzweiflung und vager Hoffnung

Drei Baumärkte der Hagebau-Gruppe betreibt die Familie: am Stammsitz in Rutesheim, nebenan in Ditzingen und in Oberndorf am Neckar. Dazu eine Baustoffhandlung für Fachbetriebe. Doch nur diese ist in diesen Tagen offen. Die Baumärkte sind Corona-bedingt für die Kunden geschlossen. Nur Bestellungen dürfen die Beschäftigten abarbeiten. „Das macht bestenfalls zehn Prozent unseres normalen Umsatzes“, berichtet Bolay. „Wenn das dauerhaft so weiter geht, stehen wir mit dem Rücken zur Wand.“