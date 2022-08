Einwohnerversammlung Wimsheim Kinderbetreuung bleibt eine ständige Herausforderung

Staus in der Ortsdurchfahrt

Auch das Thema Verkehr treibt die Menschen in Wimsheim um. Durch den Ausbau der Autobahn A 8 kommt es häufig zu Staus in der Ortsdurchfahrt, die auch als Umleitungsstrecke gilt. Die Forderung nach durchgehend Tempo 30 für mehr Sicherheit und weniger Lärm könne nicht erfüllt werden, weil es dort dafür mindestens 8200 Fahrzeuge am Tag geben müsste. Messungen im Januar hätten 7500 Autos in der Friolzheimer und 6300 Autos in der Wurmberger Straße gezählt. Im Publikum kamen Zweifel daran auf, weil es viel Ausweichverkehr über andere Straßen gebe. Eine Mutter sagte, sie zittere jeden Tag, ob ihre Kinder auf dem Schulweg sicher über die Kanalstraße kommen. „Da muss wohl erst etwas passieren“, fürchtet sie. Auf der Ortsdurchfahrt, der L 1175, seien zwei Kreisverkehre geplant, in der Ortsmitte und an der Ausfahrt Richtung Wurmberg. Diese würden aber erst genehmigt, wenn der Autobahnausbau fertig sei, sagte Mario Weisbrich. Er wies daraufhin, dass die Gemeinde den Weg in Kindergarten und Schule durch rote Markierungen auf den Straßen und Poller gegen Parken auf Gehwegen entschärft habe.