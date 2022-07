Einweihung in Eltingen Katharina Kepler bekommt ein Denkmal

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Leonberg Die Skulptur der Keplerin Katharina Kepler wird mit einer Skulptur gewürdigt. In einem Auswahlverfahren entscheidet sich die Jury für den Entwurf der Warmbronner Künstlerin Birgit Feil.

Begegnet sind sich die beiden zu ihrer Zeit wohl nie, doch ihr Zwiegespräch vor dem alten Rathaus sorgt für die historische Einbettung in die Stadtgeschichte. Was die Keplerin zu erzählen hatte, lässt das Bild einer Frau entstehen, die viel erlebt hat. Aufgewachsen in relativem Wohlstand und aus gutem Haus, heiratet sie den Soldaten Heinrich Kepler. Die Ehe war nicht eben glücklich, und nach dem Tod ihres Mannes zog Katharina Kepler vom Haus der Schwiegereltern in Weil der Stadt, wo sie seit der Hochzeit gelebt hat, nach Leonberg. Da sollte ihr begabter ältester Sohn Johannes die Lateinschule besuchen.