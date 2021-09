Einschulung im Altkreis Bodenmarkierungen mit ungeahnten Folgen

Der Leonberger Rathaussprecher Sebastian Küster nennt es „Quatsch, dass wir Kinder in Vierecke oder Käfige stecken.“ Das Bild sei nur ein kleiner Ausschnitt der gesamten Situation. Hätte man von einer anderen Perspektive fotografiert, hätte es sich völlig anders dargestellt. Das Beispiel zeige, dass man mit Bildern ganz viel anrichten könne, sagt Sebastian Küster. Man werde vorerst weiterhin beobachten, wie sich die Situation entwickele.

„Keine unsinnigen Regeln“

Mit den Informationen konfrontiert sagt Anina Weber auf erneute Anfrage unserer Zeitung, sie habe von den Hintergründen nichts gewusst. Das Foto habe sie gleich am Anfang gemacht. Von der Empore, wo die Eltern saßen, habe sie nicht den direkten Blick nach unten gehabt. Nun sei sie erleichtert.

Auch wenn die Einschulungsfeiern wieder im Zeichen der Pandemie standen, hier deshalb die Bewirtung wegfiel, dort die Aufführung der höheren Klassen, die ersten Klassen nacheinander dran waren und meist nur die Eltern und Geschwister dabei sein durften – in einem sind sich die Schulleitungen einig: „Die Einschulung muss trotz allem ein schöner Tag sein, ohne unsinnige Regeln“, sagt Sascha Annette Sauter von der Heinrich-Steinhöwel-Schule in Weil der Stadt. Bei aller Vorsicht wolle man nicht, dass sich die Kinder einmal daran erinnern, was alles schrecklich war.

Die Schule pflegt mit dem Paten-Modell eine schöne Tradition: Bei der Einschulungsfeier nehmen in den jahrgangsübergreifenden Klassen die Zweitklässler die Neulinge in Empfang. In den homogenen Klassen sind die Viertklässler die Paten. „Die Großen können den Kleinen Halt geben.“

Noch höherer Aufwand und Kraftakt

Konstanze Aßmann sieht sogar Vorteile in zumindest einer pandemiebedingten Änderung: Wird jede Klasse für sich gefeiert, komme man weg von einer Massenveranstaltung, und das einzelne Kind erhalte mehr Raum, sagt die Hemminger Rektorin. In der Gemeinde gibt es die Einschulung in drei Teilen: Am Tag nach dem Elternabend haben die Erstklässler Schnupperunterricht, ehe am Samstag der große Tag ist.

„Bei uns ist die Einschulung ein Fest“, sagt Konstanze Aßmann. Wegen Corona sei der „Marathon“ ein noch höherer Aufwand und Kraftakt. Auch die Eltern würden Wert darauf legen, dass die Regeln beachtet werden. So frage man schon nach, wenn jemand ohne Maske erscheint.